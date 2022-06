Ceccon sul podio dei 50 dorso! Ress squalificato, Thomas si prende il bronzo Mondiale

SportFair

L’Italia del nuoto apre con una medaglia l’ultima giornata di sfide ai Mondiali di Budapest 2022. Thomas Ceccon ha chiuso al quarto posto la gara dei 50 dorso, ma la squalifica di Ress, il primo classificato, ‘regala’ all’azzurro una medaglia.

Ceccon, che ha chiuso col tempo di 21.54 e si prende uno splendido bronzo, salendo sul podio al fianco di Armstrong, campione del mondo e Masiuk, argento.

“Per come sono fatto io è come se non ce l’avessi. Il tempo, insomma, ho fatto un po’ peggio, forse c’era un po’ di tensione, nei 50 tendi un po’ ad essere nervoso, è venuto qualcosina in più, peccato, è venuta la medaglia, ma per me è come se fossi arrivato quarto uguale, mi dispiace per il ragazzo, non so cosa sia successo. Comunque è un tempo abbastanza forte, sono contento“, ha dichiarato ai microfoni Rai a fine gara.