Ceccon pazzesco, è il nuovo campione del mondo nei 100 dorso: polverizzato il record mondiale

SportFair

Dopo Nicolò Martinenghi è Thomas Ceccon a riscrivere la storia del nuoto azzurro. Il 21enne di Thiene è il nuovo campione del mondo dei 100 dorso: l’azzurro ha disputato una gara impeccabile, chiudendo al primo posto, davanti agli statunitensi Murphy e Armstrong.

Si tratta del primo oro mondiale nel dorso per l’Italia ed il primo record del mondo maschile italiano dopo Giorgio Lamberti.

Ceccon ha terminato la sua gara col tempo di 51.60, polverizzando il record del mondo. 19.08. “Potevo già farlo ieri, devo ancora rendermi conto di quello che ho fatto, oggi sapevo di non avere rivali ma devo ancora rendermi con di quello che ho fatto. Mancavano i due russi, sarebbe stata una sfida ancora più fantastico. L’obiettivo non è questo, è molto più in alto”, ha dichiarato ai microfoni Rai.