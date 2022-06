L’annuncio di Richard Carapaz: niente Tour de France per l’ecuadoriano

SportFair

Richard Carapaz ha preso la sua decisione: il corridore ecuadoriano, secondo classificato al Giro d’Italia, ha annunciato che non parteciperà al Tour de France, per concentrarsi sulla Vuelta di Spagna, dove nel 2020 si è piazzato secondo. Carapaz, ad inizio anno, aveva deciso di partecipare a due dei tre Grandi Giri e dopo le fatiche del Giro d’Italia ha deciso di saltare il Tour.

“Questo sarebbe l’obiettivo principale. In precedenza era possibile fare un piccolo tour come il Giro di Polonia. Poi finirei la stagione con un paio di classiche. Sarò in campagna per circa un mese. Prevedo che sarò a casa, a Carchi per allenarmi. È un posto che mi piace molto, e ci sto sempre per allenarmi . È il mio posto preferito“, ha affermato in conferenza stampa il corridore dell’Ineos.