Camila Giorgi alza la voce, vince contro Muguruza e vola ai quarti a Eastbourne

Prima una delusione, poi una grande soddisfazione al torneo di tennis a Eastbourne. Lorenzo Sonego è stato eliminato agli ottavi di finale, Camila Giorgi è riuscita a staccare il pass per i quarti di finale. L’italiana si è messa in mostra con una prestazione coraggiosa contro Garbine Muguruza, la spagnola ha fatto il massimo ma non è stata in grado di riaprire la partita.

Il primo set scorre sul filo dell’equilibrio, si registrano due break poi quello decisivo a favore dell’italiana sul 5-5. Giorgi chiude 5-7. Nel secondo set la spagnola inizia ancora forte, Camila riesce a rimontare e chiude 3-6. Staccato il pass per i quarti di finale, nel prossimo match dovrà vedersela contro la vincente tra Flipkens e Tomova.