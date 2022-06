Camila Giorgi supera il 2° turno a Eastbourne: Marino ko in due set

SportFair

Camila Giorgi avanza al torneo WTA di Eastbourne. La tennista italiana, dopo la sconfitta ai quarti di finale a Birmingham, è tornata in campo oggi, per l’esordio sui campi in erba del Regno Unito, direttamente al secondo turno.

Giorgi ha disputato una partita non facile, sfidando la svizzera Marino: l’azzurra è riuscita a portare a casa la vittoria, aggiudicandosi il match col punteggio di 7-5, 6-4 dopo un’ora e 41 minuti di gioco.

Giorgi vola quindi agli ottavi di finale, nei quali sfiderà Muguruza.