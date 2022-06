SportFair

Camila Giorgi si ferma a Birmingham! La tennista italiana, numero 26 al mondo, è stata eliminata ai quarti di finale del torneo WTA in corso sui campi in erba del Regno Unito: l’azzurra è stata sconfitta dalla brasiliana Haddad Maia in due set.

Il match è terminato col punteggio di 6-3, 6-2 dopo un’ora e 26 minuti di gioco. Haddad Maia aveva terminato nel primo pomeriggio la sfida iniziata ieri contro French e poi interrotta.