Camila Giorgi esce di scena in semifinale nel torneo WTA di Eastbourne. La tennista italiana ha ceduto alla lettone Ostapenko, che ha trionfato in due set, staccando così il pass per la finalissima del torneo in corso sui campi in erba del Regno Unito, e che anticipa Wimbledon.

La sfida di oggi è terminata col punteggio di 6-2, 6-2, dopo un’ora e 9 minuti di gioco. Ostapenko sfiderà Kvitova in finale.