Camila Giorgi agli ottavi di Birmingham: successo in due set contro Martincova

Camila Giorgi conquista gli ottavi di finale del torneo di Birmingham. La gara contro Tereza Martincova, sospesa nella serata di ieri per oscurità, si è conclusa senza grossi problemi a favore della tennista italiana. Il primo set è stato molto equilibrato e si è chiuso a favore di Camila Giorgi al tie-break, con il risultato di 7-9. Poi la partita è stata interrotta.

Camila Giorgi è tornata in campo con la giusta cattiveria e ha confermato la superiorità su Tereza Martincova. L’italiana ha controllato anche il secondo set come conferma il risultato di 4-6. Camila Giorgi stacca il pass per gli ottavi di finale e dovrà vedersela contro Lauren Davis.