Serie A, il sorteggio del calendario 2022-23: il derby di Milano nella 5ª giornata | LIVE

L’attesa è terminata! Oggi verrà svelato il calendario 2022-23 di Serie A. Come lo scorso anno, anche questa stagione presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all’interno di una giornata, rispetto all’andata, ma non solo.

Non sono, infatti, previsti derby nei turni infrasettimanali e alla prima giornata. Inoltre, le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Milan, Inter, Napoli, Juventus) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Roma) e le Società partecipanti alla UEFA Conference League (Fiorentina) nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di Coppe Europee.

Il Calendario 2022-23 della Serie A

1ª giornata – 14 agosto

Fiorentina-Cremonese

VErona-Napoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

2ª giornata – 21 agosto

Atalanta-Milan

Bologna-Verona

Empoli-Fiorentina

Inter-Spezia

Napoli-Monza

Roma-Cremonese

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Lecce

Torino-Lazio

Udinese-Salernitana

3ª giornata – 28 agosto

Cremonese-Torino

Fiorentina-Napoli

Verona-Atalanta

Juventus-Roma

Lecce-Empoli

Lazio-Inter

Milan-Bologna

Monza-Udinese

Salernitana-Sampdoria

Spezia-Sassuolo

4ª giornata – 31 agosto

Atalanta-Torino

Bologna-Salernitana

Empoli-Verona

Inter-Cremonese

Juventus-Spezia

Napoli-Lecce

Udinese-Fiorentina

Roma-Monza

Sampdoria-Lazio

Sassuolo-Milan

5ª giornata – 4 settembre

Cremonese-Sassuolo

Fiorentina-Juventus

Verona-Sampdoria

Lazio-Napoli

Monza-Atalanta

Spezia-Bologna

Salernitana-Empoli

Milan-Inter

Torino-Lecce

Udinese-Roma

6ª giornata – 11 settembre

Atalanta-Cremonese

Bologna-Fiorentina

Empoli-Roma

Inter-Torino

Juventus-Salernitana

Lecce-Monza

Napoli-Spezia

Sassuolo-Udinese

Lazio-Verona

Sampdoria-Milan

7ª giornata – 18 settembre

Bologna-Empoli

Cremonese-Lazio

Firoentina-Verona

Milan-Napoli

Roma-Atalanta

Udinese-Inter

Monza-Juventus

Salernitana-Lecce

Spezia-Sampdoria

Torino-Sassuolo