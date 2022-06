I calciatori del Canada fuori controllo: calci e pugni allo spogliatoio degli arbitri | VIDEO

SportFair

Il Canada è riuscito a qualificarsi per un Mondiale dopo 30 anni, la squadra parteciperà alla competizione in Qatar. Le ultime settimane sono state di grande tensione, i calciatori hanno scioperato per le condizioni salariali proposte nel nuovo contratto collettivo e che sono state considerate inaccettabili. Il nervosismo nel gruppo è evidente e, nell’ultima partita della CONCACAF Nations League A, si è verificato un episodio spiacevole. La gara contro l’Honduras si è conclusa sul risultato di 2-1: vantaggio dopo 13 minuti con Kevin Josue Lopez, poi il raddoppio con Kervin Arriaga e nel finale la rete della bandiera di Jonathan David.

Dopo il fischio finale sono emersi filmati che hanno confermato la furia del Canada: le immagini mostrano i calciatori prendere a calci e pugni la porta degli spogliatoi degli arbitri, perché non soddisfatti della direzione di gara nell’arco del match. I calciatori hanno perso la testa e proprio Jonathan David è dovuto intervenire per placare i compagni.