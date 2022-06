E’ bronzo nella prova tecnica a squadre: l’Italia sempre più in alto al Mondiale di nuoto a Budapest

SportFair

Un’altra grande soddisfazione per l’Italia al Mondiale di nuoto a Budapest. E’ arrivata un’altra medaglia nel nuoto artistico: nella finale tecnica a squadre Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru ed Enrica Piccoli hanno totalizzato ben 91.0191 punti e conquistato la medaglia di bronzo. Per l’Italia si tratta della settima medaglia in totale.

Le azzurre si sono messe in mostra con una prova sensazionale, è stato aumentato di circa un punto e mezzo il punteggio del turno preliminare. La medaglia d’oro è stata conquistata dalla Cina grazie ad una prestazione strepitosa da 94.7202 punti, argento al Giappone con 92.2261. Quarta la Francia e quinta la Grecia.