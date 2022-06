Bolt è imprendibile, scatta sul filo del fuorigioco e manda in tilt Carragher e Neville: il labiale dell’ex Liverpool | VIDEO

Il Soccer Aid 2022 ha regalato grande spettacolo, la squadra del Resto del Mondo ha affrontato le grandi glorie del calcio inglese e personaggi famosi: si tratta di un evento benefico. La gara è stata di grande successo, nel dettaglio sono state raccolte ben 15 milioni di sterline per l’UNICEF e la somma sarà devoluta alle organizzazioni che stanno aiutando l’Ucraina colpita dalla guerra. Il resto del mondo, guidato da Usain Bolt, ha superato la squadra inglese ai calci di rigore. I tempi regolamentari si sono conclusi sul risultato di 2-2: vantaggio con l’influencer Noah Beck, poi il pareggio del volto noto della tv Mark Wright. Gli inglesi sono passati in vantaggio con il musicista Tom Grennan, infine Kem Cetinay ha siglato il definitivo pareggio.

La gara si è conclusa ai calci di rigore, gli errori di Grennan e Russell Howard sono stati decisivi e hanno permesso al Resto del Mondo di vincere. Si sono verificati anche episodi curiosi, in particolar modo i riflettori erano tutti sull’ex velocista Usain Bolt. Il giamaicano ha sfruttato ovviamente la sua… velocità e ha dato filo da torcere a due difensori esperti come Gary Neville e Jamie Carragher. Bolt si è presentato in grande forma, è ancora velocissimo e ha dimostrato anche una buona qualità. Una scena è diventata virale sui social: dopo 8 minuti Bolt ha tentato uno scatto, il giamaicano ha lasciato sul posto Carragher ma è stato tradito dal controllo di palla. L’ex Liverpool si è salvato e il labiale lascia pochi dubbi sulla partita di sofferenza: “e che c…o”.

wonder if you can lip read what Jamie Carragher is saying here after Usain Bolt lost him #SoccerAid pic.twitter.com/1jR27pCFF6

— Toby Earle 🇺🇦 (@TobyonTV) June 12, 2022