Un matrimonio… spaziale: Boateng e Valentina Fradegrada si sposano nel Metaverso

Kevin Prince Boateng è riuscito a raggiungere la salvezza con l’Hertha Berlino, lo spareggio per la permanenza in Bundesliga contro l’Amburgo ha regalato tanti colpi di scena. Il futuro del calciatore ex Milan è ancora tutto da decidere, nel frattempo la vita fuori dal campo continua a regalare soddisfazioni. Dopo la rottura con Melissa Satta, il calciatore ha trovato un altro amore: Valentina Fradegrada. Il rapporto si è confermato a gonfie vele e la coppia ha deciso di sposarsi nel… Metaverso. E’ stata una notte pazza nel mondo virtuale: il calciatore e la nota influencer e modella hanno deciso di giurarsi amore eterno in una location creata con tecnologia 3D.

La notizia è stata confermata dai diretti interessati sui social. Il matrimonio è stato organizzato e celebrato da Enzo Miccio: “un matrimonio spaziale”, ha scritto il noto wedding planner sul suo account Instagram. “La richiesta dei due novelli sposi è stata quella di potersi sposare dove nessuno l’avesse mai fatto. E come potevo non esaudire il loro desiderio?”. La vendita dei biglietti, a 50 euro, è andata subito sold out e l’incasso è stato devoluto dalla coppia in beneficenza.