La denuncia di Blue Skye: “irregolare la cessione del Milan a RedBird”, la replica

Continuano i momenti di tensione anche dal punto di vista legale tra Blue Skye e il fondo Elliott, in riferimento alla cessione del Milan nelle mani di RedBird. L’agenzia Bloomberg ha riportato il tentativo di bloccare il passaggio di proprietà del club rossonero. Secondo Blue Skye Financial Partners Elliott si è impegnato a vendere il club “a porte chiuse”, in violazione dei suoi diritti di socio di minoranza. Sarebbe in corso un’azione legale in Lussemburgo per annullare la cessione o chiedere un risarcimento del danno.

Un portavoce di Elliott ha precisato che il fondo ritiene “frivoli e vessatori” i contenziosi avviati in Lussemburgo e a New York e “finalizzati a estrarre un valore a cui Blue Skye non ha diritto. BlueSkye non possiede altro che una piccola partecipazione indiretta in AC Milan, la cui stragrande maggioranza è costituita da capitale controllato e versato da Arena Investors, che a sua volta condanna fermamente e pubblicamente le azioni di Blue Skye”. Inoltre “l’operazione con RedBird rispetta pienamente tale interesse, tutte le necessarie approvazioni societarie sono state ottenute in ogni fase della transazione e Blue Skye riceverà tutte le somme a cui ha diritto. Elliott e Arena Investors difenderanno ovviamente con vigore ogni loro interesse contro le azioni di Blue Skye, e si aspettano di avere la meglio”.