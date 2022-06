Blatter si sente male durante il processo: “non riesco a respirare”, sospeso l’interrogatorio

SportFair

E’ iniziato oggi a Bellinzona il processo a Sepp Blatter e Michel Platini, gli ex presidenti di FIFA e Uefa sono accusati di frode e dovranno rispondere davanti al Tribunale Federale Penale dell’accusa di pagamento illecito di 2 milioni di franchi, versato nel 2011 da FIFA a Platini, pregiudicando il patrimonio della federazione mondiale e arricchendo illecitamente Platini. Si contesta a Blatter il reato di truffa, eventualmente di appropriazione indebita, e in subordine di amministrazione infedele e falsità in documenti.

Platini è accusato di truffa, eventuale concorso in appropriazione indebita, e in subordine di concorso in amministrazione infedele e falso in documenti. Il processo si concluderà il 22 giugno, la sentenza è prevista per l’8 luglio.

Blatter, 86 anni, si è presentato in tribunale accompagnato dalla figlia Corinne e dal legale di fiducia Lorenz Erni. L’interrogatorio di Blatter è stato spostato a domani a causa di un malore dell’ex presidente della FIFA. “Fatico a respirare, non me la sento di rispondere alle domande”, è stata la motivazione.