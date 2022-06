Nessuno lo ferma più! Strepitosa doppietta al Queen’s per Berrettini, Krajnovic ko in due set

SportFair

E’ un Matteo Berrettini da sogno, quello tornato in campo, sull’erba, superficie che ama, dopo l’operazione alla mano. Il tennista italiano ha vinto la settimana scorsa il torneo di Stoccarda e ha proseguito poi la sua lunga linea di successi consecutivi al Queen’s.

Un percorso fantastico per Berrettini, che ha vinto oggi la finalissima contro Krajnovic nel club della Regina, chiudendo con un bellissimo ace. Berrettini, vincitore per due settimane consecutive, vincendo col punteggio di 7-5, 6-4, si conferma campione al Queen’s. Una doppietta da sogno che fa ben sperare in vista di Wimbledon, dove lo scorso anno il tennista romano è stato sconfitto in finale da Djokovic.

Nona vittoria consecutiva dal rientro dall’infortunio e 7° torneo per Berrettini, che è corso ad abbracciare il suo team e suo padre, visibilmente commosso, dopo la vittoria.