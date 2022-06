Berrettini è magico! L’azzurro trionfa a Stoccarda contro Murray, è il sesto titolo in carriera

SportFair

E’ una giornata indimenticabile per il tennis italiano: Matteo Berrettini ha trionfato al torneo di Stoccarda. Il numero 10 Atp ha disputato un torneo di altissimo livello, la condizione è tornata accettabile dopo l’infortunio. In finale ha affrontato Andy Murray, un tennista di altissimo livello ma condizionato dai problemi fisici. Anche oggi il britannico è stato fermato da un infortunio nel terzo e decisivo set. La gara è stata nel complesso combattuta, Berrettini si è dimostrato superiore nonostante i problemi fisici dell’avversario.

Nel primo set si registra un solo break ed è a favore dell’italiano che chiude sul risultato di 4-6. La gara continua sul filo dell’equilibrio, Murray risponde e sul 6-5 piazza il break decisivo che chiude sul 7-5. Nel terzo set il britannico accusa un infortunio e non è al massimo. Berrettini vince senza problemi 3-6. Il torneo di Stoccarda è di Berrettini che si avvicina al meglio verso i prossimi appuntamenti. L’azzurro bissa il successo in Germania del 2020 e festeggia il sesto titolo Atp in carriera, il terzo sull’erba.

“E’ incredibile, è l’ultima cosa che avrei immaginato venendo qui. Tornare in queste condizioni dopo la prima operazione della mia vita… Non ho giocato il mio miglior tennis al primo turno, ma tre anni fa qui ho giocato una delle migliori settimane della mia vita a tennis. E’ stato difficile oggi, Murray ha avuto la chance, anche servendo bene, di forzare la partita al terzo set. Sono rimasto lì, combattendo, congratulazioni ad Andy per il gran torneo. Non è il modo migliore per finirlo, mi dispiace molto per lui, è chiaro che era infortunato alla fine. Per me è stato un onore giocare con lui con tutto quello che ha fatto in carriera”, ha detto Berrettini.