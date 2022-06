Berrettini non sbaglia a Stoccarda: vittoria contro Albot e pass per i quarti di finale

SportFair

Matteo Berrettini torna con un successo. Il tennista italiano è sceso in campo nel match degli ottavi di finale del torneo di Stoccarda, la partita contro Radu Albot si è dimostrata più difficile del previsto. Nel primo set Berrettini prova a mettere subito le cose in chiaro e in avvio non c’è storia, l’italiano chiude sul punteggio di 2-6. Nel secondo set si registra la reazione del moldavo, Berrettini sbaglia qualche giocata di troppo e Albot chiude 6-4.

Nel terzo set Berrettini dimostra una maggiore qualità, piazza un break sull’1-2 e vince meritatamente 3-6. Il numero 10 Atp vola ai quarti di finale del torneo e dovrà vedersela contro il vincente di Sonego-Struff. Probabile un duello tutto italiano ai quarti di finale.