Berrettini inizia bene a Londra! Battuto Evans all’esordio: ai quarti potrebbe ripetersi il derby azzurro con Sonego

Matteo Berrettini ha esordito oggi al torneo del Queens, a Londra, e lo ha fatto egregiamente. Reduce dal successo a Stoccarda, il campione italiano, numero 10 del ranking ATP, ha battuto oggi Evans nel match valido per il 16esimi di finale del torneo in corso sui campi in erba della capitale britannica.

A Berrettini è bastata un’ora e 36 minuti per aggiudicarsi la vittoria: il match è terminato con un doppio 6-3. Agli ottavi di finale Berrettini potrebbe affrontare nuovamente Sonego, come accaduto ai quarti di finale di Stoccarda. Il tennista torinese è in campo adesso contro Kudla.