Berrettini in rimonta! Che fatica contro Kudla, l’azzurro ai quarti nel Queen’s

Matteo Berrettini non vuole più fermarsi! Tornato in campo la settimana scorsa dopo l’operazione alla mano, dopo aver conquistato il torneo di Stoccarda, il tennista romano avanza anche nel torneo ATP del Queen’s.

Il numero 10 al mondo ha faticato sui campi in erba di Londra questo pomeriggio contro Kudla, ma è riuscito a rimontare e conquistare una spettacolare vittoria, che gli regala il pass per i quarti di finale del torneo.

Berrettini batte Kudla per la quarta volta in carriera, col punteggio di 3-6, 7-6, 6-4 in 2 ore e 46 minuti e nel prossimo match sfiderà Paul. “E’ stato un match molto duro, ci conosciamo molto bene. Sono molto felice di aver vinto. Ho sentito molto supporto, sin dal primo match lo scorso anno, c’è un pubblico incredibile. Ho lottato fino alla fine. Amo giocare sull’erba, si adatta molto bene al mio tennis, quando vieni in un club così bello è facile giocare un gran tennis, amo questa stagione in generale, spero che questa striscia non si esaurisca“, ha dichiarato a fine match Berrettini.