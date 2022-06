Berrettini è un rullo compressore, è finale al Queen’s! Tutto facile contro Van De Zandschulp, l’azzurro vince in due set

SportFair

Matteo Berrettini continua a portare sempre più in alto i colori italiani del tennis. L’azzurro è un grande protagonista del torneo di Londra ed è sceso in campo nella semifinale del torneo. L’avversario di turno è stato Botic Van De Zandschulp, l’azzurro ha dimostrato la superiorità tecnica e fisica già in avvio di partita, l’olandese ha provato la reazione ma non è stato mai veramente in grado di rientrare nel match.

Berrettini è concentrato e chiude bene il primo set, si registrano due break ma quello decisivo lo piazza l’italiano sul 4-5 e chiude 4-6. Nel secondo set la piaggia ferma la gara sul 2-3 e 30-40, al rientro l’azzurro piazza il break decisivo. Poi controlla e chiude 3-6. Berrettini vola in finale contro il vincente tra Krajinovic e Cilic. Seconda finale consecutiva al Queen’s per Berrettini, sempre più numero uno italiano.