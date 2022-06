Berlusconi sconvolge il calciomercato: il budget del Monza è da zona Champions

SportFair

Il Monza è stato protagonista di una cavalcata impressionante, il club ha fatto registrare il salto di qualità dal punto di vista economico, gestionale e dell’organizzazione con l’arrivo di Silvio Berlusconi. Adriano Galliani non ha bisogno di presentazioni, è ancora uno dei migliori in circolazione e nelle ultime stagioni si è messo in mostra con colpi di un certo spessore per le categorie. L’ultima stagione in Serie B ha regalato tante emozioni, il Monza ha fallito il match point promozione nell’ultima giornata di campionato, la Serie A è arrivata attraverso i playoff: la partita contro il Pisa ha permesso alla compagine di Stroppa di conquistare la Serie A per la prima volta nella storia. L’entusiasmo è altissimo e la dirigenza non ha intenzione di farsi trovare impreparata.

Il budget del Monza

Nel settembre 2018 Silvio Berlusconi acquistò il Monza per poco meno di 3 milioni di euro, un affare anche dal punto di vista economico. La squadra dalla Serie C si è ritrovata in Serie A e la dirigenza ha stanziato circa 70 milioni di euro, Berlusconi non ha intenzione di fermarsi ed è pronto ad investire tanto per portare il Monza ai vertici anche in Serie A. Galliani potrà contare su un budget da capogiro, in linea con quello delle prime della classe: 150 milioni di euro. La differenza con le big è che il Monza è ancora una neopromossa e sarà difficile convincere i calciatori di un certo spessore. Sono state avviate, comunque, trattative molto importanti. In difesa il nome è quello di Ranocchia, a centrocampo occhi su Sensi e infine tante soluzioni in attacco: da Messias a Ounas, da Candreva a Zapata. L’obiettivo sarà quello di lottare per la zona sinistra della classifica.