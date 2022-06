“Benvenuto all’Inter”, l’annuncio sul futuro di Dybala: la Joya a cena con Correa | FOTO

SportFair

Ci siamo, Paulo Dybala è pronto a diventare ufficialmente un nuovo attaccante dell’Inter. Il club nerazzurro è vicinissimo a piazzare un colpo veramente importante per la prossima stagione, l’argentino è un calciatore in grado di fare la differenza in qualsiasi squadra, dal punto di vista tecnico è uno dei migliori in circolazione. Nelle ultime stagioni è stato condizionato da qualche infortunio di troppo, in nerazzurro è in grado di rilanciarsi. La firma con l’Inter è ormai imminente, l’ultimo incontro ha permesso alle parti di limare la differenza tra domanda e offerta. L’incontro tra Beppe Marotta e Jorge Antun ha avuto esito positivo e il prossimo appuntamento sarà quello decisivo per definire l’affare. L’accordo è stato raggiunto sulla cifra di 7 milioni di euro a stagione.

Dybala prosegue la sua vacanza in Florida, qualche giorno di meritato relax per l’argentino dopo gli ultimi appuntamenti. L’ex Juventus si trova in compagnia del Tucu Correa, calciatore proprio dell’Inter. I due hanno passato una serata in un locale di Miami, il “Forte dei Marmi”, il cui proprietario è interista. Donato Felle ha pubblicato su Instagram una foto proprio con Correa e Dybala con tanto di didascalia che lascia pochi dubbi: “Dybala, benvenuto all’Inter”.