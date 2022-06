Benedetta Pilato sul ciclo mestruale: “non è un tabù, condiziona le gare. Prima dei 100 rana…”

SportFair

Benedetta Pilato è una protagonista al Mondiale di nuoto a Budapest, l’azzurra ha conquistato il miglior tempo e staccato il pass per i 50 rana, le speranze di medaglia sono altissime. L’atleta italiana ha deciso di parlare anche di altro, di una questione esclusivamente femminile: il ciclo mestruale. Un aspetto che condiziona anche il rendimento in gara. Era successo in passato con Federica Pellegrini, adesso è stato il turno di Benedetta Pilato.

“Io ero al preciclo prima dei 100 rana e non ho fatto un grande tempo anche se ho vinto l’oro. Questo problema un minimo ci condiziona, siamo donne”, ha detto la 17enne. “Sono molto aperta, per me non è un tabù. Ne parlo con tutti, certo destabilizza un po’. Gestirlo con gli anticoncezionali? Anche quelli ti condizionano parecchio, e dunque bisogna trovare un equilibrio che per una come me non c’è… magari qualcuna lo trova questo equilibrio”.

Sulla gara: “mi piacerebbe vincere, ma anche la medaglia ci sta. Cattiveria? Un pochino bisogna essere agonisti se si fa sport. Speriamo di fare bene. L’importante è mettere la mano davanti”.