Bene gli italiani nelle batterie ai Mondiali di nuoto a Budapest: oggi Simona Quadarella a caccia del riscatto

Tanta Italia oggi nelle batterie del mattino ai Mondiali di nuoto di Budapest. Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero e la staffetta 4×100 stile libero mista passano in finale. Poi il dorso felpato dell’iridato Thomas Ceccon da record italiano nei 50 e qualifica in semifinale insieme a Michele Lamberti; il passaggio del turno di Benedetta Pilato nei suoi 50 rana con lo stop di Arianna Castiglioni per squalifica, così come quello 50 stile libero di Silvia Di Pietro.

Finali alle 18:00 su Raidue con Simona Quadarella negli 800 stile libero, Margherita Panziera nei 200 dorso e Lorenzo Zazzart Zazzeri che cerca la pennellata d’autore partendo dalla corsia 5 nei 50 stile libero.

Il programma di oggi ai Mondiali di Budapest

Batterie

50 stile libero donne

RI Silvia Di Pietro 24″84 il 24/08/2014 a Berlino

1. Sara Sjoestroem (Swe) 24″40

15. Silvia Di Pietro 25″33 qualificata in semifinale

50 dorso uomini

1. Justin Ress (Usa) 24″24

3. Thomas Ceccon 24″62 RI qualificato in semifinale

prec. R.I. Niccolò Bonacchi 24″65 il 12/04/2014 Riccione

15. Michele Lamberti 25″16 qualificato in semifinale

(pb 24″75 – il 6/08/2021 a Roma)

50 rana donne

R.I. Benedetta Pilato 29″30 il 22/05/2021 a Budapest

1. Lara Van Niekerk (Rsa) 29″77

2. Benedetta Pilato 29″80 qualificata in semifinale

Arianna Castiglioni squalificata

4×100 stile libero mista

R.I. Italia (Miressi, Ceccon, Pellegrini, Di Pietro) 3’22″64 il 22/05/2021 a Budapest

1. Usa 3’24″48

5. Italia 3’26″00 qualificata in finale

Leonardo Deplano 48″92, Alessandro Miressi 48″13, Silvia Di Pietro 54″62, Chiara Tarantino 54″30

1500 stile libero uomini

R.I. Gregorio Paltrinieri 14’33″10 il 13/08/2020 a Roma

1. Florian Welbrock (Ger) 14’50″12

7. Gregorio Paltrinieri 14″54″56 qualficato in finale

semifinali e Finali (18.00-19.45)

50 farfalla donne – Finale: nessuna italiana

50 stile libero uomini – Finale: Lorenzo Zazzeri

50 stile libero donne – semifinali: Silvia Di Pietro

50 rana donne – semifinali: Benedetta Pilato

100 farfalla uomini – Finale: nessun italiano

200 dorso donne – Finale: Margherita Panziera

50 dorso uomini – semifinali: Thomas Ceccon e Michele Lamberti

800 stile libero donne – Finale: Simona Quadarella

4×100 stile libero mista: Italia