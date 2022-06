Bastoni a rischio cessione, la furia dei tifosi dell’Inter: spopola #SuningOut

SportFair

Alessandro Bastoni è reduce da una stagione molto importante con la maglia dell’Inter, si è confermato uno dei migliori nel suo reparto nonostante la giovane età. E’ finito nel mirino dei migliori club all’estero, in particolar modo è seguito con grande interesse da Tottenham, Manchester United e City. Un’offerta da 80 milioni di euro potrebbe far traballare la posizione dei nerazzurri, la situazione economica non è ancora solida nonostante le ultime cessioni di Lukaku e Hakimi. Anche Lautaro Martinez è un possibile indiziato.

I rumors hanno fatto infuriato i tifosi dell’Inter che hanno lanciato su Twitter l’hashtag SuningOut. I nerazzurri sono reduci dal secondo posto in campionato, la squadra non è riuscita a confermare la vittoria dello scudetto. L’addio di Conte rappresentava un campanello d’allarme, in effetti la rosa è stata poi indebolita. “0 mercato in entrata da anni ma quasi tutti i nostri gioielli sul mercato. Ora BASTA!”, “dopo aver sentito che il prossimo può essere Bastoni non ci resta che dire #SuningOut,ma anche se fosse Lautaro. Il patrimonio tecnico non si può continuamente impoverire”, “#SuningOut se non puoi permettere una squadra competitiva è l’ora di cedere l’Inter, persone come Bastoni, Skriniar, Barella e Lautaro che vogliono fare la storia dell’Inter non li puoi sacrificare per lo più andando ad indebolire la rosa”, sono solo alcuni messaggi su Twitter.