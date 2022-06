Basket femminile, l’Italia ko al torneo di Melilla: sconfitta contro la Spagna, adesso il Belgio

SportFair

L’Italia femminile di basket è scesa in campo. Inizia con una sconfitta, più che dignitosa visto il valore dell’avversario, il torneo di Melilla per la Nazionale di Lino Lardo, battuta 60-49 dalle padrone di casa della Spagna. Partita condotta sin dalle prime battute dalla squadra di Mendez, che ha trovato la doppia cifra di vantaggio nel secondo quarto ma poi ha dovuto subire il coraggioso rientro delle Azzurre. Domani si torna in campo alle ore 20.00 per affrontare il Belgio, venerdì il rientro in Italia e il “rompete le righe”, prima del prossimo raduno in programma a Cividale del Friuli dall’11 giugno.

Per le Azzurre la miglior marcatrice è stata Elisa Penna con 12 punti. Esordio con la maglia della Senior per Silvia Pastrello, Ilaria Panzera e Giulia Natali, tutte e tre a segno.

Verona, Fassina, Penna, Madera e Andrè il quintetto scelto da Lardo in avvio e subito la Spagna ha messo in campo la sua difesa asfissiante che ha tolto ossigeno e lucidità alle Azzurre: dopo il 4-4 siglato da Verona le rosse hanno allungato sul 15-6 con un lampo di Ndour. La tripla di Penna sul finire di primo quarto ha riportato le azzurre sul -5 (18-13) ma poi la Spagna ha ritrovato la sua aggressività nelle due metà campo e ha siglato il +13 con la tripla di Dominguez (26-13).

I primi canestri con la Senior di Natali e Pastrello non hanno consentito alle Azzurre di tornare a contatto e all’intervallo lungo si è andati sul 32-17: nel terzo quarto l’Italia ha cambiato volto tornando a -6 sul 35-29 soprattutto grazie a un’intensità difensiva che ha tenuto la Spagna a 3 punti in 8 minuti. Le Azzurre sono arrivate a -5 (44-39) al 34’ ma poi Ginzo ha innescato l’allungo delle padrone di casa (49-39): Penna e Madera hanno timbrato il – 4 a 2 minuti dalla fine, la Spagna l’ha chiusa col canestro di Dominguez.

Spagna-Italia 60-49 (18-13; 32-17; 39-29)

Spagna: Etxarri 2, Salvadores (0/1), Dominguez 9 (2/2, 0/2), Araujo 8 (3/4, 0/2), Casas 2 (1/3), Romero (0/1 da 3), Rodriguez 5 (0/2, 1/4), Cazorla 3 (1/2 da 3), Ginzo 9 (4/6), Pendande, Conde 12 (5/10, 0/2), Ndour 10 (3/7, 0/1). All. Mendez.

Italia: Bestagno 4 (2/6), Verona 6 (3/8, 0/2), Natali 2 (1/2), Pastrello 4 (1/2), Trucco 5 (1/2, 1/4), Madera 6 (2/4, 0/1), Santucci 7 (2/5, 1/2), Fassina (0/4), Barberis, Andrè 2 (1/5), Panzera 1 (0/3, 0/1), Penna 12 (1/5, 2/5). All. Lardo.

Arbitri: Sergio Manuel Rodriguez, Arnau Padros Feliu, Esperanza Mendoza Holgado

T2P: Spagna 18/35, Italia 14/46.