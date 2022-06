Ballack ritrova l’amore: la nuova fidanzata è un’amica del figlio morto | FOTO

SportFair

Michael Ballack è stato un calciatore di grandissima qualità, considerato uno dei migliori centrocampisti degli ultimi anni. Il tedesco si è messo in mostra in tante squadre, il salto di qualità si è registrato al Bayer Leverkusen ma l’esperienza più importante è stata sicuramente al Bayern Monaco. E’ riuscito a confermarsi anche con la maglia del Chelsea, poi è tornato al Leverkusen per l’ultima avventura della carriera. E’ stato un grande punto di riferimento anche della Nazionale tedesca. Un dramma ha sconvolto la vita di Ballack, il figlio del calciatore è morto in un incidente in quad in Portogallo, aveva appena 18 anni.

Ballack è riuscito a ritrovare un po’ di serenità. Il 45enne avrebbe iniziato una nuova relazione con Sophia Schneiderhan, modella di soli 21 anni. E’ quanto riporta la Bild e, secondo quanto confermato sempre dal quotidiano, era un’amica proprio del figlio. Nei mesi successi i due si sarebbero avvicinati proprio per il gravissimo lutto, successivamente la frequentazione sarebbe diventata più assidua. La differenza di età non è stato un problema, Ballack e Sophia sono legati da passioni in comune e la relazione è decollata, come confermato da una foto scattata dai paparazzi: un bacio che sembra lasciare pochi dubbi sulla nuova storia d’amore.