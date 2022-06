Incredibile a Baku, il motore di Leclerc in fumo: è un disastro Ferrari | VIDEO

SportFair

Clamorosi colpi di scena nel gran premio di Formula 1 a Baku, la Ferrari paga ancora problemi di affidabilità. Già la partenza è scoppiettante, Sergio Perez sorpassa Leclerc in avvio. Al terzo posto Verstappen e quarto Sainz. Pochi giri e si registra il primo colpo di scena, problema alla monoposto di Sainz e il ferrarista è costretto al ritiro.

Leclerc rientra con la virtual Safety car e dopo i pit-stop delle Red Bull si ritrova in testa. Il ferrarista guida la gara, poi il ‘dramma’: il motore di Leclerc in fumo e il ritiro è inevitabile. Un doppio zero pesantissimo per le Rosse sulla classifica generale del campionato.