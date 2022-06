Bagnaia on fire! Pole position al Sachsenring, che battaglia con Quartararo

SportFair

Le qualifiche del Gp di Germania hanno regalato un piccolo assaggio di quello che probabilmente succederà domani in gara: Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo hanno lottato fino alla fine per il miglior tempo al Sachsenring nella Q2 di questo pomeriggio.

A spuntarla, alla fine, è stato Pecco Bagnaia, che conquista quindi la pole position col tempo di 1.19.931: il ducatista si lascia alle spalle Quartararo e Zarco.

Quarto tempo invece per Aleix Espargaro, davanti a Di Giannantonio e Miller. Settimo Luca Marini, mentre Nakagami chiude la top-10.

Le parole dei top-3

Bagnaia: “è stato un po’ un casino, ma sono molto contento, al primo tentativo sono andato lungo, ma alla fine non era facile oggi fare i tempi, fa tanto caldo e c’è tanto vento, ma nelle FP4 ho visto che eravamo abbastanza competitivi e in qualifica abbiamo fatto un bel tempo. Sono molto felice perchè è una pista difficile e siamo riusciti ad essere veloci dal venerdì“.

Quartararo: “sappiamo qui che uscire in prima fila è molto importante e ce l’abbiamo fatta. Sono felice, è da qualche giorno che sto male ma sulla moto non lo avverto, l’importante è che stiamo bene per domani, la gara è lunga, dobbiamo ancora decidere che gomma usare, sono contento“.

Zarco: “sono contentissimo, sono riuscito a sfruttare veramente bene la seconda gomma, da solo. Sul ritmo faccio ancora fatica, ma se riusciamo a capire qualcosa nel warm up allora mi divertirò, sennò sto ancora un po’ così“.