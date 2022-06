Capolavoro di Bagnaia, è pole position ad Assen! La Ducati vola, Quartararo alle spalle dell’italiano

SportFair

Tempi straordinari nelle qualifiche del GP d’Olanda ad Assen, nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. La stagione è entrata ormai nella fase importante, il netto favorito alla vittoria finale è Fabio Quartararo che nelle ultime gare ha preso il largo in classifica generale. Il pilota francese ha approfittato degli errori dei rivali, in particolar modo di Aleix Espargaro e Bagnaia. Le qualifiche hanno fornito nuove indicazioni, la vittoria in Olanda non è per nulla scontata. Bagnaia ha conquistato la pole position grazie ad un tempo eccezionale, secondo Quartararo e poi Martin. Ottimo quarto tempo di Bezzecchi. Undicesimo Vinales.

MotoGP, la griglia di partenza al GP d’Olanda

1ª fila: 1. Bagnaia, 2. Quartararo, 3.Martin

2ª fila: 4. Bezzecchi., 5. A.Espargaro, 6. Miller

3ª fila: 7. Zarco, 8. Oliveira, 9. Rins

4ª fila: 10. Binder, 11. Vinales, 12. Nakagami