Bagnaia è una furia: “in F1 Masi è stato mandato via, forse bisogna agire anche in MotoGP”

Il GP di Catalunya è stato da dimenticare per Pecco Bagnaia, il pilota della Ducati è tornato a casa con zero punti. L’italiano è stato travolto da Nakagami in partenza e l’incidente rischia di condizionare pesantemente la corsa al titolo Mondiale. Bagnaia ha deciso di alzare la voce contro la gestione delle gare di MotoGP, nel mirino il capo dei commissari Freddie Spencer tramite i microfoni di SkySport. “Se guardiamo lo storico di Nakagami, ogni volta in cui si è trovato davanti non ha mai finito una gara. Non è cattivo, ma forse è arrivato il momento di prendere un provvedimento, in maniera da fargli che non può andare avanti così. Eppure non è stato sanzionato in alcun modo. Sono rimasto sorpreso da questo fatto, soprattutto perché c’è un ex pilota a capo dei commissari. Non lo trovo corretto e penso se ne debba parlare in commissione di sicurezza”:

Poi l’affondo: “in Formula 1 Michael Masi l’anno scorso ha preso delle decisioni sbagliate ed è stato mandato via. Penso che i piloti debbano avere più voce in capitolo. Io non mi ero ancora permesso di dire nulla su questo argomento perché sono uno degli ultimi arrivati, però si discute da anni di questa situazione e forse è giunto il momento di agire. Basti pensare che Livio Suppo ha fatto reclamo per quanto accaduto a Rins, ma dalla direzione gara non gli hanno nemmeno risposto”.