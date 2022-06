Bagnaia davanti ad Espargaro nelle FP3: Ducati ancora protagonista in Germania

SportFair

E’ iniziata una nuova giornata di attività in pista al Sachsenring: i piloti della MotoGP hanno concluso la terza sessione di prove libere del Gp della Germania, che vede ancora protagoniste le Ducati. Il più veloce questa mattina è stato Pecco Bagnaia, che si è lasciato alle spalle Aleix Espargaro e Jack Miller.

Sessione complicata per Quartararo, che ha dovuto fare i conti con un imprevisto con la visiera e ha chiuso al sesto tempo, davanti a Mir e Luca Marini. Chiude la top-10 Vinales, mentre Bastianini non è riuscito a far meglio del 18° tempo.