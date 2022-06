Aurelien Tchouameni, mister 100 milioni che ha incantato il Real Madrid: l’interesse della Juve e il grande rimpianto dell’Inter

SportFair

Il Real Madrid è stato protagonista di una stagione strepitosa, Carlo Ancelotti si è confermato ancora una volta uno dei migliori allenatori al mondo. I Blancos hanno trionfato senza grossi problemi in Liga spagnola, il campionato è stato praticamente dominato a favore di Benzema e compagni. La vera impresa è stata realizzata in Champions League: il Real Madrid ha trionfato contro ogni pronostico. I Blancos hanno superato tante insidie, a partire dal Psg e poi contro il Chelsea e soprattutto il Manchester City. In finale la vittoria contro il Liverpool. La dirigenza è stata in grado di costruire una squadra competitiva, il giusto mix tra giovani e più esperti. Modric e Benzema sono i punti di riferimento, nell’ultima stagione si è messo in mostra un giovane talento come Vinicius. E’ sfumato l’arrivo di Mbappé, ma è stata chiusa un’altra trattativa di altissimo livello per il centrocampo: dal Monaco arriva Aurelien Tchouameni per la clamorosa cifra di 100 milioni di euro.

Chi è Aurelien Tchouameni

Aurelien Tchouameni è un calciatore francese di origini nigeriane e camerunesi. Attualmente gioca al Monaco, ma è pronto a trasferirsi al Real Madrid per l’occasione della vita. E’ un centrocampista centrale bravo in fase di contenimento, ma in grado di rendersi pericoloso anche nella fase offensiva. E’ molto duttile e può essere impiegato in tutti i ruoli del centrocampo. E’ cresciuto nelle giovanili del Bordeaux, nel 2017 ha firmato il primo contratto professionistico. E’ diventato un punto di riferimento per la squadra, nel 2020 si è trasferito al Monaco. Si è dimostrato uno dei migliori della squadra, ormai del 2015 è nel giro della Nazionale francese dall’Under 16 alla prima squadra. Il suo nome è circolato molto anche nell’ambiente italiano (Juventus su tutte), ma in particolar modo rappresenta un grande rimpianto per l’Inter: Tchouameni è un pupillo dei nerazzurri già dal 2018, sarebbero bastati 3 milioni per assicurarsi le prestazioni del francese ma l’affare non si concretizzò a causa dei problemi del Fair Play finanziario dei nerazzurri. Adesso vale 100 milioni di euro. Il Real Madrid continua a muoversi sul mercato dei francesi, l’arrivo del giovane Camavinga è stato un affare. Tchouameni si candida ad una stagione di altissimo livello, circondato da campioni.