L’Ucraina fuori dai Mondiali, il gesto toccante a fine match: l’arbitro Lahoz consola Zinchenko

E’ andata in scena oggi pomeriggio la sfida tra Ucraina e Galles di qualificazioni ai Mondiali 2022. Bale e compagni hanno conquistato una storica qualificazione per il Qatar 2022, mentre i calciatori ucraini non hanno potuto regalare un sogno al loro popolo in questo momento così difficile per il loro Paese.

A fine partita non sono mancati i momenti toccanti: l’arbitro del match, lo spagnolo Lahoz si è avvicinato ai calciatori ucraini, sconfitti e sconsolati in campo per un gesto davvero emozionante.

Lahoz ha infatti consolato Zinchenko e le immagini sono presto diventate virali.