Andy Murray spiazza tutti a Wimbledon: il servizio dal basso alla battuta è sorprendente | VIDEO

A Wimbledon non mancano i colpi di scena! In un’edizione già insolita in partenza, con i tennisti russi e bielorussi esclusi e senza assegnazione di punti, non mancano gli episodi clamorosi. Nella giornata di ieri ne sono successe di tutti i colori tra malori, positività e giocate mostruose.

Tra queste ultime ce n’è soprattutto una di Andy Murray: il tennista scozzese ha superato il primo turno dello Slam britannico e non si fa altro che parlare del suo servizio da sotto al Centre Court dell’All England Club.

Nella sfida contro Duckworth ha sorpreso davvero tutti con una battuta incredibile, nel quarto game del terzo set. Una mossa fatta per intrattenere il pubblico e anche per sorprende il suo avversario, che non è riuscito ad ottenere il punto.

“Beh, ha cambiato la sua posizione, ecco perché l’ho fatto. Stava un po’ faticando, quindi probabilmente è tornato indietro di due metri. Non appena l’ho visto fare un passo indietro, ho lanciato il servizio sotto braccio. Personalmente non ho problemi con i giocatori che lo usano. Tatticamente è un gioco intelligente“, ha spiegato Murray, motivando il fatto che la sua mossa non è affatto irrispettosa.