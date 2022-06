Andy Murray out a Wimbledon: Isner manda al tappeto lo scozzese

SportFair

Giornata amara per i britannici: escono di scena oggi dal torneo di Wimbledon due padroni di casa. Dopo Emma Raducanu, sconfitta da Garcia, anche Andy Murray è stato eliminato dallo Slam britannico, in corso sui campi in erba dell’All England Club.

Lo scozzese è stato sconfitto dall’americano Isner: il match è terminato dopo tre ore e 18 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-4. Un ko amaro per Murray, che pensava di poter arrivare fino in fondo in questa edizione dello Slam britannico.