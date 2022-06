Andy Murray, che impresa a Stoccarda! Eliminato Tsitsipas

SportFair

Andy Murray è uno dei semifinalisti del Boss Open: il tennista scozzese ha compiuto l’impresa oggi pomeriggio sui campi in erba della città di Stoccarda, battendo il top-5 Stefanos Tsitsipas. L’ex numero 1 al mondo ha supeato il rivale greco in un’ora e 40 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-3, staccando il pass per le semifinali di domani.

“Nel primo set il mio avversario ha servito in modo incredibile. Sentivo di avere pochissime possibilità ma quando creava occasioni sul mio servizio sono riuscito a resistere. Ho giocato un tie-break davvero solido e nel secondo set, una volta avviati gli scambi, sentivo di condurre io il gioco. È stata una buona prestazione”, ha dichiarato Murray.