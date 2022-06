La rivelazione shock dell’ex tennista Andrea Jaeger: “molestata sessualmente almeno 30 volte da una donna dello staff WTA”

SportFair

Dichiarazioni sconvolgenti quelle di Andrea Jaeger, ex tennista e finalista di Wimbledon, 57enne. L’ex atleta ha raccontato di essere stata molestata sessualmente almeno 30 volte e di essere stata minacciata successivamente dalla WTA.

“Mi cambiavo in bagni chimici o al più in bagno per evitare commenti, interessi o azioni di altre persone. Ho avuto almeno 30 incidenti con un dipendente specifico del personale, tentativi fisici, tutti nello spogliatoio, molto, molto presto nella mia carriera. Quel particolare membro dello staff aveva grossi problemi a tenere le mani a posto. Ha anche evitato di stare da sola nelle aule di formazione perché sarebbe venuto da me anche lì“, ha svelato al The Indipendent.

“Sono andata con lei e la sua ragazza in macchina. Quando siamo arrivati ​​al mio appartamento, mi ha accompagnato alla porta e ha provato qualcosa con me. Stava cercando di baciarmi. Ero così disgustata che stavo strisciando su per le scale all’interno cercando di non vomitare in modo che mio padre non mi vedesse“, ha aggiunto.

I fatti risalgono al 1981, quando Andrea aveva solo 16 anni. L’ex tennista ha denunciato i fatti a WTA, ma la risposta è stata ancora più scioccante: “mi hanno detto: ‘Se dici ancora una parola su questo, faremo in modo che la borsa di studio di tua sorella a Stanford venga ritirata’. Ogni volta che ho cercato di difendermi, hanno minacciato di fare del male a qualcun altro. Posso vedere come in qualsiasi sport, anche adesso, a 40 anni di distanza, se un minore si trova ad affrontare situazioni simili, deve tacere quando si sente minacciato. Non posso permettere che subiscano più danni del genere“, ha concluso Jaeger, ritiratasi poi a soli 19 anni.

Andrea Jaeger è, dal 2006, suor Andrea, una suora domenicana e membro della Chiesa episcopale a Santa Rosa Beach, in Florida. La WTA è stata contattata per un commento.