Altro che pericolo scampato! Leclerc sconterà 10 posizioni di penalità in griglia al Gp del Canada

Nella giornata di ieri era circolata la notizia che la Ferrari era riuscita ad evitare una penalità a Charles Leclerc al Gp del Canada dopo i problemi alla monoposto del monegasco a Baku. Si è trattato solo di una piccola parentesi di felicità per i tifosi della Rossa: Leclerc, infatti, dovrà scontare 10 posizioni in griglia di partenza domani in gara.

La Ferrari, infatti, ha deciso di sostituire la centralina della power unit prima delle FP2 di Montreal: si tratta della terza dell’anno e questo costerà 10 posizioni in griglia a Leclerc.