Alonso si prende le Fp3 in Canada: le prove condizionate dalla pioggia

Le Fp3 del GP del Canada di Formula 1 sono state condizionate dalla pioggia, si sono concluse anche le ultime prove libere, l’attesa è altissima in vista delle qualifiche. Non potrà conquistare la pole position Charles Leclerc, il ferrarista ha cambiato il quarto motore e partirà in coda. Si tratta di una decisione anche in vista delle prossime gare, ma le possibilità di rimonta in Canada non sono da sottovalutare.

Il più veloce nelle Fp3 è stato Fernando Alonso, in seconda posizione Gasly e poi Vettel. In quarta posizione si è classificato Ocon. Poi Ricciardo, Norris, Russell e Perez. Solo nono Verstappen e decimo Sainz.