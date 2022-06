Allegri incontra il Psg: “resto alla Juventus”, ma la reazione del club bianconero…

SportFair

Le voci sul futuro di Massimiliano Allegri continuano a rincorrersi, in particolar modo ha fatto molto discutere l’incontro di ieri a Montecarlo con Luis Campos, il nuovo responsabile dell’area tecnica del Psg. I due sono stati immortalati fuori dall’Hotel de Paris di Montecarlo e secondo le prime indiscrezioni l’incontro si sarebbe verificato per circostanze fortuite: Campos vive a Montecarlo mentre Allegri era in vacanza. La verità è anche un’altra. Il Psg è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio con Pochettino e il profilo di Allegri è stato valutato con grande attenzione. “Resto alla Juventus”, avrebbe risposto il tecnico bianconero, confermando l’intenzione anche nell’ultimo faccia a faccia. Secondo alcune voci la Juventus non avrebbe comunque gradito l’incontro tra Allegri e Campos in un periodo dove le speculazioni di mercato sono sempre dietro l’angolo.

Allegri dovrebbe rimanere alla Juventus anche nella prossima stagione, ma il calcio è in grado di regalare sempre sorprese. Non è infatti da escludere un rilancio del club francese, in grado di accontentare Allegri dal punto di vista tecnico ma soprattutto economico. La differenza tra il Psg e la Juventus è enorme e la possibilità di lottare per vincere la Champions, più la certezza di dominare in campionato potrebbe stuzzicare il tecnico livornese. In più i rapporti tra Allegri e la Juventus non sembrano più idilliaci a causa di una strategia diversa sul fronte mercato. Allegri ha chiesto a gran voce calciatori di una certa esperienza, subito pronti e con un passato importante. La Juventus ha già fatto un’eccezione con Pogba, con Di Maria si è registrato un rallentamento. Allegri ha messo sul taccuino calciatori con un determinato curriculum in grado di riportare la Juventus a lottare per lo scudetto, mentre la strategia del club bianconero è diventata inevitabilmente quella di puntare sui giovani, considerando i problemi economici che hanno colpito il mondo del calcio negli ultimi anni. Ecco perché l’addio di Allegri non è completamente da escludere. Difficile, ma non impossibile.