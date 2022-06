Alex Rins non ce la fa: lo spagnolo della Suzuki rinuncia al Gp di Germania

SportFair

Reduce da un’operazione alla mano a causa di una frattura del’osso piramidale, procuratosi durante il Gp di Catalunya, quando Nakagami lo ha colpito in pieno nella prima curva, Alex Rins ha stretto i denti e ha voluto provare a scendere in pista per disputare il Gp di Germania.

Dopo aver disputato 3 sessioni di prove libere, Alex Rins si è reso conto di non poter disputare qualifiche e gara al Sachsenring: è ancora troppo intenso il dolore per lo spagnolo della Suzuki, che non girerà quindi più in pista al Sachsenring.