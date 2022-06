Alex Marquez nel team Gresini al posto di Bastianini, confermato Di Giannantonio

SportFair

Durante il weekend di gara di Assen, nella domenica del Gp d’Olanda, il team Gresini ha ufficializzato la line-up del 2023. Confermato Di Giannantonio, il team guidato dalla moglie di Fausto Gresini, ha annunciato l’ingaggio di Alex Marquez, fratello minore di Marc.

Lo spagnolo prenderà il posto di Enea Bastianini, che guiderà una Ducati del team ufficiale o della Pramac Racing. “Sono molto felice di poter annunciare il mio passaggio al Team Gresini MotoGP e molto emozionato per questa nuova avventura: per me era fondamentale cambiare e tornare ad avere quella motivazione che avevo quando sono approdato in questa categoria. La miglior opzione per me era questa squadra che ha fatto la storia di questo campionato. Voglio ringraziare Nadia, Carlo e tutto lo staff della GR che hanno voluto credere in me. Adesso mi rimane metà stagione per dare il massimo prima di iniziare un 2023 con le motivazioni al massimo“, queste le parole di Marquez, campione del mondo sia in Moto2 che in Moto3.