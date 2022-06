Alessandro Sibilio, che guaio! Infortunio ai campionati italiani, vince Scotti

SportFair

Brutte notizie per Alessandro Sibilio, l’atleta azzurro era uno degli uomini più attesi della seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2022 di atletica leggera. Il 23enne è stato costretto a ritirarsi in prossimità della seconda curva dell’atto conclusivo sui 400 metri piani: la partenza non era stata positiva, poi le difficoltà a cambiare passo. L’azzurro si è rialzato con una smorfia di dolore ed è stato portato a braccio a bordo pista. Il problema è sulla coscia.

Nelle prossime ore Sibilio dovrà sottoporsi ad accertamenti per scoprire i tempi di recupero. Il rendimento dell’azzurro è stato condizionato da qualche infortunio di troppo. A vincere la gara è stato Edoardo Scotti (45.69), che ha avuto la meglio su Vladimir Aceti (45.91) e Davide Re (45.99).