Aleix Espargaro è il più veloce nelle Fp3 in Olanda, Pol Espargaro costretto al forfait in gara

Si sono concluse anche le FP3 del GP d’Olanda ad Assen, nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. Al gran premio non prenderà parte Pol Espargaro: lo spagnolo è stato vittima di due cadute nelle prima sessione di prove libere e soprattutto la seconda ha causato problemi alle costole. Il pilota non è pronto a scendere in pista e non prenderà parte alla gara. Il campionato di MotoGP è arrivato nella fase importante, le ultime gare sono state a favore di Fabio Quartararo e il francese è scappato in classifica generale.

Gli avversari si sono fermati e gli ultimi errori sono stati gravissimi, soprattutto di Aleix Espargaro e Bagnaia. Il più veloce nelle Fp3 è stato Aleix Esparagaro, poi Quartararo, Vinales e Rins. Bezzecchi in sesta posizione, Bagnaia è settimo. Caduta per Bastianini.