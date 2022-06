Aleix Espargaro, problemi col volo verso l’Olanda! Quartararo lo chiama durante la conferenza stampa: simpatico siparietto ad Assen | VIDEO

E’ tutto pronto ad Assen per un nuovo appuntamento della stagione 2022 di MotoGP: domenica si corre il Gp d’Olanda e oggi i piloti hanno risposto alle domande dei giornalisti. Si è tenuta oggi la tradizionale conferenza stampa, ma non sono mancati gli imprevisti.

Aleix Espargaro, infatti, ha avuto un problema col volo per arrivare in Olanda e, dunque, si è collegato in videochiamata con Fabio Quartararo, suo amico e vicino di casa. Un simpatico siparietto tutto da ridere.

Oh look! Hi, @AleixEspargaro! 👋

Aleix is actually meant to be in the press conference but plane problems see him running a little late! 😅#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/1mvhGRVKPO

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 23, 2022