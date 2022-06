Bettiol, che gaffe! Esulta per la vittoria al Giro di Svizzera, ma la tappa era stata vinta da Leknessud

Negli ultimi periodi lo sport sta regalando momento unici, sorprendenti e anche in qualche modo esilaranti. Dopo quanto accaduto ad Aleix Espargaro in Catalogna, oggi si parla di Bettiol, protagonista di una gaffe al Giro di Svizzera.

Se il pilota di MotoGP, che si trovava in seconda posizione, ha fermato in anticipo la sua corsa, salutando il pubblico, credendo che la gara fosse finita, quando invece mancava ancora un giro, oggi Alberto Bettiol ha esultato per una vittoria… sbagliata.

Il corridore italiano non era a conoscenza del fatto che Andreas Leknessud avesse già tagliato il traguardo della seconda tappa del Giro di Svizzera e ha esultato al suo arrivo credendo di aver vinto.