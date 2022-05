Zaniolo risponde a Chiara Nasti sui social: “da voi nessuna morale”

SportFair

Dopo la vittoria della Roma in Conference League, uno dei temi più trattati del momento in casa giallorossa sembra essere la diatriba tra Nicolò Zaniolo e la sua ex fidanzata, Chiara Nasti. L’influencer campana è in dolce attesa ed il padre del piccolo è Zaccagni, calciatore della Lazio.

I tifosi della Roma, nei festeggiamenti giallorossi per il successo in Conference League, hanno intonato cori contro il giocatore laziale: “il figlio di Zaccagni è di Zaniolo”, hanno cantato, mentre il giocatore romanista ballava divertito sul bus scoperto.

Non è tardata ad arrivare la risposta pungente di Chiara Nasti, seguita da quella di Zaniolo. “Con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno (figlio, ndr)”, ha scritto sui social l’influencer. Anche Zaniolo ha voluto dire la sua: qualche ora fa il calciatore ha condiviso nelle sue storie un post di una fanpage giallorossa.

“Gli avete fatto cori e striscioni contro per due anni interi, gli avete insultato la famiglia, avete esultato per i suoi infortuni, gli avete minacciato la sorella imbrattando di scritte offensive la sua scuola. Da voi nessuna morale“, si legge nel post condiviso da Zaniolo e accompagnato da due emoticon.