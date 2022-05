WWE Clash at the Castle: in vendita i biglietti per l’evento al Principality Stadium di Cardiff

SportFair

WWE® (NYSE: WWE) ha rivelato il nome del suo primo grande evento in uno stadio del Regno Unito dopo oltre 30 anni: WWE Clash at The Castle, che si svolgerà al Principality Stadium di Cardiff, in Galles, sabato 3 settembre 2022.

I biglietti per WWE Clash at The Castle saranno in vendita da venerdì 20 maggio. Per saperne di più su come registrarsi per un’esclusiva opportunità di prevendita a partire da mercoledì 18 maggio, visita https://wwe.com/cardiff-2022-presale.

Il nome dello show è stato rivelato in esclusiva dalla Superstar WWE Drew McIntyre durante un evento WWE Live alla O2 Arena di Londra. McIntyre, il primo campione britannico della WWE, ha annunciato: “La città di Cardiff è pronta per WWE Clash at the Castle il 3 settembre, e so che tutti in Galles, nel Regno Unito e in tutto il mondo sono pronti a fare la storia con noi. Prendete i vostri biglietti e fate parte della magia. Non vedo l’ora di sentire quanto forte possa diventare il Principality Stadium”.